Свыше 11 километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Комаричском районе
Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Комаричском районе в 2025 году обновили трассу Комаричи-Лубошево. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» отремонтировала 11,5 километра дороги.
Специалисты уложили на проезжую часть новое асфальтобетонное покрытие, построили тротуары в населённых пунктах, укрепили обочины, нанесли термопластиковую разметку. На ремонтируемом участке расположена Аркинской средняя школа. Около неё рабочие сделали искусственную неровность, совмещенную с пешеходным переходом. Также рядом установили ограждение.
Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».