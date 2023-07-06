Брянские эксперты обсудили качества губернаторов регионов

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили качества и навыки, необходимые губернаторам для успешного управления регионами.

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Глава государства отметил, что при получении управленческой должности важны готовность служить народу и Родине, а также личные данные, способности и потенциал.

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области согласились с президентом России. Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что готовность служить Родине и народу важно для губернатора наравне с знаниями и управленческой зрелостью.

«Мне не раз приходилось слышать мнение, что Брянской области повезло с губернатором. Да, повезло – жёсткий, компетентный, умеющий общаться с людьми и принимать на себя ответственность за сложные решения.

Но управление регионом – эта не та сфера, где можно полагаться на везение. И я рад, что руководство страны это понимает, целенаправленно работая с кадрами. Это не просто правильный подход, но единственно верный», – подчеркнул эксперт.

Депутат Караческого совета народных депутатов Владимир Чашников привел слова Иосифа Сталина о работе в Центральном комитете лучших представителей различных отраслей.

«Прошло то время, когда главами регионов могли стать случайные люди, опирающиеся не на поддержку народа, а на хитрые приёмы политтехнологов. Сейчас, благодаря, в том числе, и «Школе губернаторов», проходит разумный отбор», – подчеркнул Чашников.

Эксперт также выразил пожелание, чтобы высшие должностные лица помнили о «принципе коллегиальности в принятии решений».