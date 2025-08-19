19 колледжей и техникумов Брянщины посетила проверяющая комиссия

В преддверии нового учебного года в 19 колледжах и техникумах Брянщины побывала аттестационная комиссия. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Перед началом нового учебного года в Брянской области прошла приёмка учреждений среднего профессионального образования. Аттестационная комиссия побывала в 19 колледжах и техникумах в районах области и в Брянске. 1 сентября там начнут обучение более 20 тысяч человек.

Проверяющие посетили производственные мастерские, лаборатории и учебные кабинеты, где готовят будущих медиков, поваров, сварщиков, электриков, мастеров по ремонту автомобилей. Они уделили особое внимание пожарной безопасности, обеспечения требований охраны труда и оснащению.

«Приемка подведомственных департаменту образовательных учреждений — это ежегодное мероприятие, которое подводит некий итог работам, выполненным при подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, является показателем готовности СПО принять обучающихся 1 сентября и обеспечить качественный и безопасный учебный процесс», — отметила директор департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева.