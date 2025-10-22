41 новый автобус закупят для Брянска в будущем году

41 новый автобус закупят по нацпроекту для Брянска в будущем году. Об этом сообщили в горосдкой администрации.

В следующем году в Брянском автотранспортном предприятии появится 41 новый автобус большого класса. Каждый вмещает почти 100 человек. Для пассажиров есть 29 мест для сидения.

Автобусы закупят по региональной программе «Развитие (модернизация) общественного транспорта» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни. Общественный транспорт». Из федерального бюджета регион получит свыше шести миллиардов рублей. На эти деньги не только обновят подвижной состав, но и отремонтируют транспортную инфраструктуру и маршрутную сеть.