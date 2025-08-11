55 протоколов составили на незаконных торговцев в Брянске за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С начала года сотрудники администрации Бежицкого района и полиции провели 104 рейда по пресечению несанкционированной торговли в Брянска. В поле зрения проверяющих – самодельные прилавки с овощами и фруктами. Незаконные предприниматели не платят аренду и не имеют документов на свою продукцию.

Так, в начале августа сотрудники дорожного управления демонтировали прилавки на улицах Молодой Гвардии и Ново-Советской. Всего за шесть месяцев в Бежицком районе чиновники выписали 55 протоколов на 52 тысячи рублей.