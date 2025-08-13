Баяны и аккордеоны за почти четыре миллиона рублей поступили в школу искусств №3 Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Фонд детской школы искусств №3 имени Свиридова в Бярнске пополнился новыми музыкальными инструментами. По региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» для учреждения дополнительного образования купили три многотембровых баяна «Тула» и «Мир» и четыре аккордеона «Тула». Их стоимость превышает 3,8 млн рублей.

«Это инструменты высшего класса. Ведь репертуар современных конкурсов предполагает исполнение и владение именно такими баянами и аккордеонами. Для школы это целое событие, наши педагоги уже опробовали все регистры. Таким образом, теперь мы можем организовать оркестр полнозвучных народных инструментов с использованием домры, балалайки, баяна и аккордеона», — отметила директор школы Олеся Пырикова.

Кроме того, для воспитанников отделения «Искусство театра» закупили учебно-методические пособия, офисную технику, микрофоны, проектор, контроллер для управления осветительной аппаратурой. На это потратили почти 450 тысяч рублей.

В новом учебном году в школу придут более 600 учеников. Руководство ДШИ уверено, что обучение на отделении народных инструментов привлечёт ребят, в том числе, за счёт новых качественных инструментов.