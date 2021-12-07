Брянцев звонками и обходами агитируют прививаться от COVID-19

Нередко согласившиеся вакцинироваться на прививку не приходят.
Жителей Брянской области агитируют прививаться от коронавирусной инфекции путем звонков и подомовыми обходами.
Как сообщил на заседании оперативного штаба главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, важно персонально убеждать каждого жителя региона в необходимости вакцинации, поскольку это вопрос спасения человеческих жизней.
В то же время Дьячук отметил, что часто люди в ходе телефонной беседы соглашаются вакцинироваться, но затем по разным причинам не приходят на прививку.
Заместитель губернатора Андрей Бардуков и директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов пояснили, что в регионе активно проводится разъяснительная работа с населением. Людей, и особенно из группы риска, не только обзванивают, но и посещают. И если человек соглашаются, ему делают прививку прямо на дому.
Разъяснительную работу с населением по вакцинации необходимо продолжать, заключил губернатор Александр Богомаз.
Напомним, на заседании оперштаба стало известно о снижении темпов вакцинации в регионе. По-прежнему прививки игнорируют пенсионеры.
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