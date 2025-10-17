Брянские юные экологи победили на всероссийском форуме. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В городе Челябинске прошёл всероссийский Детский экологический форум. В его рамках состоялись встречи с экспертами, научно-практическая конференция, сессию «Забота о природе: профессиональное призвание или дело каждого» и церемонию награждения команд-победителей.

В 18 номинациях этом году свои проекты представили школьники из 51 региона России. Они победили в заочном этапе.

В номинации «Лучший проект по экопросвещению» выступала команда Снежской гимназии Брянского района. Они презентовали проект «ЭкоСнежка: жить экологично – разумно и прилично». Ребята показали, как через современные медиа можно привлекать внимание к проблемам экологии и формировать культуру заботы о природе.

Брянские экологи победили в своей, а также в народной номинации.