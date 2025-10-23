Брянский губернатор передал госнаграды семьям погибших военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На заседании Брянской областной Думы прошла торжественная церемония вручения государственных наград. Губернатор региона Александр Богомаз передал ордена Мужества и медаль «За храбрость» II степени семьям военнослужащих, погибших на спецоперации. На заседании почтили память Александра Байдака, Александра Зубаря, Николая Короля, Ильи Сивакова и Игоря Пронина. Также глава региона вручил медали «Отец солдата» отцам участников специальной военной операции Вячеславу Бирюкову, Владимиру Голикову и Сергею Конькову.

«Имена наших Героев вписаны в историю ратных подвигов Брянской земли. Родители потеряли самое дорогое, своих сыновей, но их подвиги спасли жизни. Наш святой долг — хранить эту память, беречь и заботиться о семьях наших защитников, и мы это будем продолжать делать, несмотря ни на что. Вечная память и вечная слава Героям!» – подчеркнул Александр Богомаз.