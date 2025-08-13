Брянский народный мастер стала лауреатом фестиваля славянского искусства «Русское поле». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве прошёл XIV межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На фестивале собрались свыше 1500 участников из регионов России и зарубежья. Они представили свои работы, программы и инициативы. На 12 тематических площадках посетители смогли поучаствовать в исторических реконструкциях и мастер-классах, попробовать блюда традиционной кухни, побывать на ярмарке народных промыслов и послушать выступления музыкальных коллективов. Посетили меропртие более 150 тысяч человек.

Брянскую область на фестивале представили народные мастера Светлана Муратова и Ирина Аниканова. Они представили работы в техниках «народная кукла» и «лоскутное шитье». Светлана вошла в число лучших мастеров фестиваля, став лауреатом третьей степени.