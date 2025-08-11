Брянский спикер поучаствовал в открытии музея в Калужской области

Брянский спикер поучаствовал в открытии музея «Московского народного ополчения 1941 года» в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетил Калужской области. В городе Спас-Деменске спикер поучаствовал в открытии музея Московского народного ополчения 1941 года.

Перед началом мероприятия Валентин Суббот вместе с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым, народным артистом России Игорем Угольниковым и главой администрации Спас-Деменского района Владимиром Бузановым возложил цветы к Памятнику Московским ополченцам Люблинского батальона.

«Мы — потомки великого народа — обязаны сберечь и защитить память о подвигах защитников Родины, об их самоотверженности и героизме. Эта память сегодня делает нас сильнее перед трудностями, укрепляет наше единство. Мы сохраним историю для будущих поколений, для будущего нашей великой страны», — подчеркнул спикер Брянской областной Думы.

На Спас-Деменскую землю в начале августа 1941 года были выдвинуты пять из двенадцати сформированных в июле 1941 года в Москве дивизий народного ополчения. Уже осенью там шли жестокие бои в рамках операции Вермахта с кодовым названием «Тайфун». Часть московских ополченцев не вышла из окружения и вошла в партизанские отряды.

На территории Спас-Деменского района находится свыше десяти воинских захоронений, в которых покоятся останки московских ополченцев. Для увековечивания их памяти в музейном центре в Спас-Деменске открылась тематическая экспозиция. «Здесь, в месте, где хранится великая история, четко прослеживается связь поколений защитников Отечества. Сегодня, следуя героическому примеру своих дедов и прадедов, наши воины также отважно защищают Родину в ходе специальной военной операции. И память о самоотверженности их предков придает им сил и уверенности. А мы все помогаем нашим бойцам и желаем скорейшей Победы!» — отметил председатель областной Думы Валентин Суббот.