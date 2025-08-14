Брянский спикер вручил ветеранам памятные медали

Брянский спикер Валентин Суббот вручил ветеранам памятные медали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот встретился с представителями областной общественной организации «Инвалидов войн и военных конфликтов». Они обсудили меры соцподдержки ветеранов, их вклад в патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти, поддержку военнослужащих и семей погибших воинов.

«Патриотизм и товарищеская взаимопомощь воинов-интернационалистов являются достойным примером для будущих поколений защитников Родины», — сказал Валентин Суббот.

Валентин Суббот вручил ветеранам памятные медали «80 лет освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков».