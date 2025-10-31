Брянских наблюдателей выбрали для участия во всероссийском Конгрессе, сообщает издание БрянскToday.

23 ноября в Москве пройдёт всероссийский Конгресс наблюдателей. Туда пригласили свыше 700 участников наблюдения на выборах, признанных принципиальными профессионалами.

Отбор участников проходил в ходе вебинаров. Проводил онлайн-встречи член президентского совета по правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Он высоко оценил работу наблюдателей Брянской области в Единый день голосования в 2025 году.

«Выборы в регионе проходили в непростых условиях, при атаках украинских беспилотников. Тем не менее, процесс голосования не прерывался, безопасность избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей была обеспечена в полной мере. Убежден, что опыт общественников Брянщины и других приграничных регионов, столкнувшихся с агрессией украинского режима, будет важен для участников Конгресса общественных наблюдателей, который состоится 23 ноября. Даже в экстремальных условиях общественные наблюдатели Брянщины проявили мужество, ответственность и верность принципам независимого контроля за соблюдением избирательного законодательства», – подчеркнул Александр Брод.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов отметил, что на мероприятии брянские наблюдатели смогут обменяться опытом с коллегами.

«Для наших общественных наблюдателей из Брянска, это возможность заявить о своем опыте, узнать о практиках из других областей и усилить наш общий вклад в прозрачность и честность избирательного процесса», – добавил Максим Попов.

Конгресс наблюдателей организуован Общероссийским общественным Движением «Корпус «За чистые выборы» при поддержке Фонда президентских грантов.