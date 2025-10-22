Цифровая терапия по-брянски: алгоритмы против болезней

Оказывается, искусственный интеллект уже два года работает бок о бок с врачами региона. И это только начало. В цифровая терапии разбирались наши коллеги с сайта АиФ-Брянск.

Еще пятнадцать лет назад брянские медики сделали первый шаг в цифровое будущее — запустили информационную систему и портал napriem.info для записи к врачам. Тогда мало кто представлял, что через полтора десятка лет компьютеры станут помогать ставить диагнозы, а роботы — записывать на прием и напоминать о визитах.

Сегодня цифровая трансформация здравоохранения Брянской области впечатляет цифрами. За пять лет количество пользователей сервиса «Моё здоровье» на Госуслугах выросло в девять раз — с 50 до 450 тысяч человек. Это почти половина населения региона получает результаты анализов онлайн, записывается к врачам в пару кликов и вызывает докторов на дом через интернет.

«Брянская система здравоохранения готова к растущему спросу. В этом году ожидаем более 500 тысяч уникальных пользователей», — рассказывает директор регионального Медицинского информационно-аналитического центра Максим Тищенко.

Самое интересное началось два года назад с внедрения искусственного интеллекта. В России сейчас зарегистрировано 48 медицинских изделий с ИИ, и брянские врачи уже пользуются несколькими из них.

Принцип работы цифрового помощника прост в использовании и эффективен: он анализирует маммограммы, рентгеновские снимки и КТ грудной клетки, выделяя подозрительные участки. Врач получает снимок с уже отмеченными зонами, требующими внимания. Это не замена доктора, а его умный помощник — окончательное решение всегда остается за специалистом.

«Мы первыми в стране запустили систему, которая сразу подсвечивает изображения с возможной патологией в общем списке исследований. Рентгенолог видит не просто перечень снимков, а приоритетные для изучения», — объясняет Тищенко.

Скоро арсенал расширится — планируется внедрить четвертую модальность для анализа КТ головного мозга.

Еще один цифровой помощник работает по номеру 122. Голосовой ассистент записывает к шести специалистам, в планах — расширить список до 14 врачей. Система особенно удобна для тех, кому сложно разобраться с интернетом или нет доступа к Госуслугам.

Робот не просто записывает — он заботится о пациентах. За день до приема звонит и напоминает о визите, предлагает подтвердить или отменить встречу. А скоро появится функция листа ожидания: если освободится место, система обзвонит очередь и предложит прийти раньше. Важная деталь: напоминания приходят с номера +7 (4832) 77-24-38. Стоит сохранить его в телефоне, чтобы не пропустить важный звонок.

Самая амбициозная задача ждет внедрения во второй половине 2026 года — клинический фармаколог на базе искусственного интеллекта. Система будет анализировать совместимость всех препаратов, назначенных пациенту разными врачами в различных клиниках.

Ситуация нередкая: кардиолог в диспансере прописал одно лекарство, терапевт в поликлинике — другое. ИИ-фармаколог мгновенно проверит их взаимодействие, изучив всю электронную историю болезни. Объем работы колоссальный, но технологии готовы справиться с такой нагрузкой.

В планах — возможность просматривать диагностические изображения прямо в личном кабинете на Госуслугах. Флюорография с расшифровкой придет на смартфон, избавив от лишних походов в поликлинику.

Фото предоставлено ГАУЗ «МИАЦ»