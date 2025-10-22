Город32

Цифровая терапия по-брянски: алгоритмы против болезней

2025, 22 октября 16:00 Общество
Цифровая терапия по-брянски: алгоритмы против болезней
Источник фото

Оказывается, искусственный интеллект уже два года работает бок о бок с врачами региона. И это только начало. В цифровая терапии разбирались наши коллеги с сайта АиФ-Брянск.

 

Еще пятнадцать лет назад брянские медики сделали первый шаг в цифровое будущее — запустили информационную систему и портал napriem.info для записи к врачам. Тогда мало кто представлял, что через полтора десятка лет компьютеры станут помогать ставить диагнозы, а роботы — записывать на прием и напоминать о визитах.

Сегодня цифровая трансформация здравоохранения Брянской области впечатляет цифрами. За пять лет количество пользователей сервиса «Моё здоровье» на Госуслугах выросло в девять раз — с 50 до 450 тысяч человек. Это почти половина населения региона получает результаты анализов онлайн, записывается к врачам в пару кликов и вызывает докторов на дом через интернет.

«Брянская система здравоохранения готова к растущему спросу. В этом году ожидаем более 500 тысяч уникальных пользователей», — рассказывает директор регионального Медицинского информационно-аналитического центра Максим Тищенко.

Самое интересное началось два года назад с внедрения искусственного интеллекта. В России сейчас зарегистрировано 48 медицинских изделий с ИИ, и брянские врачи уже пользуются несколькими из них.

Принцип работы цифрового помощника прост в использовании и эффективен: он анализирует маммограммы, рентгеновские снимки и КТ грудной клетки, выделяя подозрительные участки. Врач получает снимок с уже отмеченными зонами, требующими внимания. Это не замена доктора, а его умный помощник — окончательное решение всегда остается за специалистом.

«Мы первыми в стране запустили систему, которая сразу подсвечивает изображения с возможной патологией в общем списке исследований. Рентгенолог видит не просто перечень снимков, а приоритетные для изучения», — объясняет Тищенко.

Скоро арсенал расширится — планируется внедрить четвертую модальность для анализа КТ головного мозга.

Еще один цифровой помощник работает по номеру 122. Голосовой ассистент записывает к шести специалистам, в планах — расширить список до 14 врачей. Система особенно удобна для тех, кому сложно разобраться с интернетом или нет доступа к Госуслугам.

Робот не просто записывает — он заботится о пациентах. За день до приема звонит и напоминает о визите, предлагает подтвердить или отменить встречу. А скоро появится функция листа ожидания: если освободится место, система обзвонит очередь и предложит прийти раньше. Важная деталь: напоминания приходят с номера +7 (4832) 77-24-38. Стоит сохранить его в телефоне, чтобы не пропустить важный звонок.

Самая амбициозная задача ждет внедрения во второй половине 2026 года — клинический фармаколог на базе искусственного интеллекта. Система будет анализировать совместимость всех препаратов, назначенных пациенту разными врачами в различных клиниках.

Ситуация нередкая: кардиолог в диспансере прописал одно лекарство, терапевт в поликлинике — другое. ИИ-фармаколог мгновенно проверит их взаимодействие, изучив всю электронную историю болезни. Объем работы колоссальный, но технологии готовы справиться с такой нагрузкой.

В планах — возможность просматривать диагностические изображения прямо в личном кабинете на Госуслугах. Флюорография с расшифровкой придет на смартфон, избавив от лишних походов в поликлинику.

 

Фото предоставлено ГАУЗ «МИАЦ»

Читайте также
Десять боеприпасов времён войны уничтожили спасатели в Унечском районе
22 октября 18:45
Десять боеприпасов времён войны уничтожили спасатели в Унечском районе
Брянские кадеты получили переходящее знамя Президента Российской Федерации
22 октября 17:55
Брянские кадеты получили переходящее знамя Президента Российской Федерации
Брянца ждёт суд за гибель пассажирки в ДТП
22 октября 16:24
Брянца ждёт суд за гибель пассажирки в ДТП
Жителя посёлка Локоть обвинили в жестоком убийстве знакомой
22 октября 16:13
Жителя посёлка Локоть обвинили в жестоком убийстве знакомой

Новости регионов

22.10.2025 11:22
«Папа поймёт и всегда поддержит»
В КДЦ «Губернский» прошёл концертный вечер, приуроченный ко Дню отца. В концертном зале не было свободных мест – на праздник собралась разнообразная публика – от студентов и педагогов до врачей, военнослужащих, депутатов и представителей общественных и ветеранских организаций. «У нас сегодня удивительная аудитория – студенты и педагоги, врачи и военнослужащие, депутаты и представители ветеранских, общественных
22.10.2025 11:16
Есть что делать
Туристический потенциал  Смоленской области получил высокую оценку. Регион стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» сразу в трёх номинациях. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Первое место заняли ролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск-2025». Видео «Смоленск. Есть что делать» завоевало второе место.  Работы оценивало экспертное жюри. Ещё одной награды (Гран- при фестиваля) был
22.10.2025 11:15
Единой командой
В регионе продолжается образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – 13 курсантов проходят очное обучение. За каждым из них закреплены профессионалы. На прошлой неделе для бойцов прошёл День наставника, участие в котором принял губернатор Василий Анохин. «Рассказал о работе, которую мы проводим по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции
22.10.2025 11:13
Интеллектуальные состязания
Смоленщина в очередной раз стала площадкой для встречи талантливых представителей сферы информационных технологий. В областном центре при поддержке Минцифры России и АНО «Лаборатория цифровой трансформации» прошёл Международный ИТ-форум «Свой код». «В этом году на участие поступило более 1500 заявок. На форум приехали 500 лучших ребят, прошедших серьёзный конкурсный отбор. Значительно расширилась география события – 57
22.10.2025 11:11
Будь строителем!
Как в регионе привлекают молодёжь к профессии? Модернизация системы подготовки кадров для строительной отрасли стала темой ежегодной конференции отраслевого Консорциума среднего  профессионального образования в сфере строительства. Мероприятие впервые состоялось в Смоленске и собрало более 100 участников из 32 регионов России. В пленарном заседании приняли участие президент Национального объединения строителей («НОСТРОЙ») Антон Глушков, первый заместитель министра
22.10.2025 11:10
Земля и кадры
В областном центре обсудили развитие сельского хозяйства. В Смоленске состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Оно прошло в формате «круглого стола» и было посвящено законодательным аспектам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий на примере ЦФО. В работе приняли участие депутаты — члены профильного комитета во главе с председателем Владимиром Кашиным. Председатель комитета

Актуальные темы

Общество
Мины и торпеды исчезли от здания Морской школы в Брянске
Лента новостей
Военные сбили четыре беспилотника на Брянской областью ночью
Лента новостей
Подросток пострадал при нападении дронов на Клинцы
Лента новостей
Мужчина погиб при атаке дронов в Климовском районе
Происшествия
Иномарка сбила пешехода на светофоре в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Следующая станция — Технологичная: «Ростелеком» установил умные переговорные кабины в московском метро
Следующая станция — Технологичная: «Ростелеком» установил умные переговорные кабины в московском метро

В Московском метрополитене заработали переговорные кабины «Ростелекома». Теперь у пассажиров есть возможность во время нахождения в метро с комфортом провести деловой звонок или решить в тишине важную задачу. Первыми локациями, где можно будет воспользоваться этим сервисом, стали станция «Комсомольская» и пересадочный узел «Нижегородская».

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Борис Эбзеев: «Эталонный принцип формирования затрат сетевых компаний будет определять нашу работу в ближайшие годы»
Борис Эбзеев: «Эталонный принцип формирования затрат сетевых компаний будет определять нашу работу в ближайшие годы»

Как сообщает телеграм канал «Россети Центр» в московском офисе ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» состоялось оперативное совещание под руководством генерального директора Бориса Эбзеева.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика