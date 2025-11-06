Движение машин открыли на улице Горького в Брянске после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На улице Горького в Брянске завершился ремонт проезжей части от проспекта Ленина до улицы Калинина.

На этом участке запустили движение автомобилей. Но строители еще продолжают работы. Они обустраивают съезды с улицы, а также укладывают плитку на тротуарах и устанавливают лестницы на крутых подъёмах по двум сторонам проезжей части. В настоящее время для пешеходов отделили барьерными блоками полосу на проезжей части.