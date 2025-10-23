«Эпоха Марушкина»: когда 12 тысяч брянцев забивали стадион

Пока вся страна переживала перестройку и крушение СССР, у брянских болельщиков было свое определение тех лет – «эпоха Марушкина». Время, когда главный тренер «Динамо» и его команда творили на поле настоящие чудеса.

«Старый стадион регулярно был переполнен – около 12 тысяч человек приходили посмотреть нашу игру вживую», – с гордостью вспоминает ветеран Виталий Нидбайкин. В те времена это были космические цифры для областного центра. «Если бы мы играли плохо, народ просто не пошел бы», – философски замечает экс-футболист.

Феномен брянского футбола 80-х-90-х оказался уникальным: команда умудрялась показывать красивый комбинационный футбол, который магнитом притягивал зрителей.

Результат? Чемпионство РСФСР, несколько бронзовых медалей и статус культового явления. Такого ажиотажа вокруг местной команды Брянск больше не знал.

А в минувшие выходные жители Брянска вновь расцветили центр города бело-голубыми шарфами – город вспоминал, как 40 лет назад команда «Динамо» триумфально выиграла зональный турнир второй лиги СССР.

Подробности читайте на сайте КП-Брянск

Фото: Александр БЕЛЯК