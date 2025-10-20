Мины и торпеды исчезли от здания Морской школы в Брянске

Мины и торпеды исчезли от здания бывшей морской школы в Брянске. Об этом сообщили в издании «Деснянская волна».

Торпеды были установлены рядом с памятником первому наркому по морским делам Павлу Дыбенко. Журналистам «Деснянской волны» удалось выяснить подробности таинственного исчезновения.

Директор брянского бассейна ДОСААФ Игорь Князев пояснил, что торпеды и мины отправили в Клинцы. Там якобы на базе школы ДОСААФ появится музей вооружения. Торпеды и мины станут экспонатами среди других видов оружия.

Фото: Григорий Кожурин.