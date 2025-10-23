На улице Пролетарской в Большое Полпино рабочие строят тротуар по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В посёлке Большое Полпино в Володарском районе в Брянске продолжается капремонт улицы Пролетарской. Подрядная организация «Профдорстрой» обновляет почти полтора километра дороги от моста через реку Снежеть до улицы Центральной.

Специалисты уже убрали старое асфальтобетонное покрытие и занимаются обустраиваем нового тротуара. Ремонт проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».