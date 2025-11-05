Наука на блюдечке: как брянские кафе превратились в университетские аудитории

Кто бы мог подумать, что совет «слушать лекции Дробышевского на ночь для лучшего сна» приведёт к созданию целого научного центра в Брянске!
Юрий Подгорный, теперь уже директор местного филиала Центра Дробышевского, признаётся: сам он далёк от науки, но коллега как-то упомянул знаменитого палеоантрополога… И результат превзошёл все ожидания. За неполный год работы брянский филиал организовал больше 50 научно-популярных встреч.
Теперь цель амбициозная — выдавать по 30 лекций ежемесячно! Центр Дробышевского имеет представительства только в крупных городах: Москве, Питере, Казани, Уфе. И вот теперь Брянск в этой компании.
Фишка проекта — сделать науку доступной каждому. Хочешь узнать про ИИ? Пожалуйста. Интересуют медицинские открытия? Не вопрос. Даже околонаучные темы в ходу — местный умелец Сергей Симунин так круто делает кольчуги, что его работу использовали в голливудском блокбастере «The Northman». Для детей до 14 лет многие лекции бесплатные.
Похоже, образование становится новым хобби горожан!
Источник – сайт АиФ-Брянск
29.10.2025 11:28
Поддержка с обратной связью
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсудили в Смоленске. На прошлой неделе в КВЦ им. Тенишевых состоялся образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях», который собрал представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, а также организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семинара прошли лекции, практикумы и мастер-классы.
29.10.2025 11:27
Сохраняя наследие
Смоленская крепостная стена — главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Большая работа ведётся в этом направлении и в Государственном музейном комплексе «Смоленская крепость». В том числе при поддержке Правительства региона и Министерства культуры
29.10.2025 11:26
На старт!
В муниципалитетах Смоленщины продолжают создавать комфортные условия для занятий физкультурой и спортом, приобщая к активному и здоровому образу жизни молодёжь. В различных уголках региона строят и ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. «В этом году в области уже открыто шесть новых спортивных объектов. Сейчас в посёлке Красном возводим современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс», – поделился новостями губернатор Василий
29.10.2025 11:25
Каникулы с пользой: Как организуют детский отдых в регионе?
Для юных смолян этим летом работала 191 организация отдыха и оздоровления, где укрепили своё здоровье и с пользой провели время почти 18 тысяч ребят. В детских лагерях побывали более 470 детей смолян-защитников, и ещё для сотни мальчишек и девчонок была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, на смоленской земле отдохнули 100 ребят из подшефного