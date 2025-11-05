Наука на блюдечке: как брянские кафе превратились в университетские аудитории

Кто бы мог подумать, что совет «слушать лекции Дробышевского на ночь для лучшего сна» приведёт к созданию целого научного центра в Брянске!

Юрий Подгорный, теперь уже директор местного филиала Центра Дробышевского, признаётся: сам он далёк от науки, но коллега как-то упомянул знаменитого палеоантрополога… И результат превзошёл все ожидания. За неполный год работы брянский филиал организовал больше 50 научно-популярных встреч.

Теперь цель амбициозная — выдавать по 30 лекций ежемесячно! Центр Дробышевского имеет представительства только в крупных городах: Москве, Питере, Казани, Уфе. И вот теперь Брянск в этой компании.

Фишка проекта — сделать науку доступной каждому. Хочешь узнать про ИИ? Пожалуйста. Интересуют медицинские открытия? Не вопрос. Даже околонаучные темы в ходу — местный умелец Сергей Симунин так круто делает кольчуги, что его работу использовали в голливудском блокбастере «The Northman». Для детей до 14 лет многие лекции бесплатные.

Похоже, образование становится новым хобби горожан!

Источник – сайт АиФ-Брянск