Новый искусственный газон уложил подрядчик на стадионе в Брянске

Новый искусственный газон уложил подрядчик на стадионе имени Брянских партизан в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Володарском районе областного центра продолжается ремонт стадиона имени Брянских партизан. Подрядчик уже уложил новое искусственным покрытием футбольного поля. Рабочие раскладывают и склеивают полосы белой разметки.

Специалисты установили новые кресла на четырёх из шести секций трибун и начали асфальтировать четыре беговых дорожки. На стадионе установлена новая дренажная система для отвода дождевой воды. В подтрибунных помещениях рабочие укладывают плитку и проводят коммуникации.

Качество работ проверил председатель комитета по физической культуре и спорту горадминистрации Александр Погорелов.

«К работе строителей у нас нареканий нет. Перед нами стоит совершенно новая задача — отремонтировать стадион под требования Российского футбольного Союза 4-й категории и Юношеской футбольной лиги. Их выполнение позволит принимать здесь не только матчи высокого уровня, но и ещё больше популяризировать футбол в Брянске», — подчеркнул Александр Погорелов.