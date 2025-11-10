Город32

Обновлённое здание полиции открыли после ремонта в Брянске

2025, 10 ноября 12:37 Общество
Обновлённое здание полиции открыли после ремонта в Брянске в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

7 ноября в Брянске прошло торжественное обновлённого административного здания регионального УМВД России. Мероприятие состоялось накануне Дня сотрудника органов внутренних дел.  В церемонии приняли участие руководитель ведомства  Алексей Солдатов, замгубернатора Алексей Жук, председатель облдумы Валентин Суббот.

«Это событие имеет большую значимость прежде всего для граждан нашего города. Именно здесь, в этих стенах, расположились подразделения УМВД России по Брянской области, оказывающие государственные услуги населению. И, безусловно, открытие этого здания позволяет повысить качество и доступность оказания государственных услуг жителям», – подчеркнул генерал-майор полиции Алексей Солдатов.

В рамках церемонии за успехи при исполнении служебных обязанностей сотрудникам вручили награды. 

Ремонт административного здания провели за счёт средств федерального бюджета. Внутри расположены Межрайонный отдел регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора Госавтоинспекции, Центр автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции, приемная Информационного центра УМВД России по Брянской области по оказанию населению государственных услуг по линии информационно-справочной работы, приемная экспертно-криминалистического центра, отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых , а также подразделение участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних города.

