Парковка появится около детского сада «Воробушек» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска в октябре стартовал капитальный ремонт улицы Камозина. Подрядчик приводит в порядок 700 метров дороги от пересечения с улицами 3-го Интернационала и Ульянова.

Рабочие уложат новый асфальт на проезжей части и на тротуарах. Съезды на дорогу оборудуют пандусами. Освещать улицу будут фонари со светодиодными светильниками. По просьбам жителей у детского сада №109 «Воробушек» появится парковку для автомобилей родителей воспитанников.