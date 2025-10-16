Почти три километра трассы отремонтировали в Дятьковском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Дятьковском районе минувшим летом обновили капитальный ремонт трассы Дятьково-Бытошь-Будочки. Почти три километра дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты обустроили новое асфальтобетонное покрытие и отремонтировали водопропускные трубы. В порядок рабочие привели остановочные и посадочные площадки. Для пассажиров так поставили два новых автопавильона.

В завершении подрядчик нанёс разметку термопластиком и краской.