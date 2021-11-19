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Попросивший Путина ввести обязательную вакцинацию брянец объяснил свою позицию (ВИДЕО)

2021, 19 ноября 10:21 Общество
Попросивший Путина ввести обязательную вакцинацию брянец объяснил свою позицию (ВИДЕО)
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Блогер Александр ответил на вопросы антипрививочников.

Брянский блогер Александр записал 15-минутное видео с ответами противникам вакцинации от коронавирусной инфекции. Ранее он стал одним из героев нашумевшего видеоролика, в котором жители Брянска попросили президента Владимира Путина «положить конец вакханалии темных сил» и ввести в России обязательную вакцинацию.

В новом видео Александр рассказал, что принял участие в съемках бесплатно, по просьбе товарища, поскольку полностью согласен с посылом ролика.

Он заявил, что доверие к вакцинам подразумевает под собой доверие к власти и предложил несогласным отказаться от других аптечных лекарств: «А вдруг там жижа какая-нибудь?»

Также блогер обратился к интернет-комментаторам, негативно высказывающимся о вакцинации. По его словам, речь идет о профессиональных копирайтерах, выполняющих заказ: «Поэтому люди делают фейковые страницы и выкладывают определенные отзывы. Поэтому, ребят, стоит задать вопрос: сколько вам заплатили за такие отзывы?»

В завершение Александр вспомнил 90-е годы и сообщил, что «кушаем мы сегодня как минимум три раза в день, используя мясные продукты».

«Уровень жизни таков, что мы сегодня можем позволить себе ходить в кафе, рестораны, кино, ездить на своей машине, жить в своем доме мили квартире. О чем говорить? Уровень!.. Мы сейчас живем в достатке, – считает он. – Выбирайте: хотите делать прививку – делайте, сомневаетесь – значит, вы не кушайте тогда ничего, не покупайте никаких лекарств. Вдруг там действительно какая-то жижа, если вы не доверяете».

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