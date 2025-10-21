Представители Белорусского землячества ухаживают за памятником под Брянском

Представители Белорусского землячества ухаживают за памятником журналистам под Брянском. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец в Брянске».

Летом по Брянском, недалеко от Партизанской поляны, был установлен памятник белорусским поэтам и писателям, ставшим военными журналистами во время Второй мировой войны. Он расположен на Поляне журналистов. Там выпускалась газета «За Совецкую Беларусь».

Монумент возвели по инициативе Белорусского землячества в Брянской области, редакции издания «Московский комсомолец в Брянске» и депутата горсовета Игоря Болунёва. Представители землячества поддерживают чистоту и порядок. Накануне к уборке присоединились заместитель председателя комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты региона Григорий Кожурин и начальник управления проектных работ предприятия по поставкам продукции Управления делами Президента России Екатерина Стерлева.

Фото: Григорий Кожурин