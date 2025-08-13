Проезд от улицы Авиационной отремонтируют по нацпроекту в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошёл проезд от улицы Авиационной вдоль дома № 4 по улице Брянского Фронта. Более трехсот метров дороги обновит подрядная организация ООО «Автобандорстрой».

Рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие и потроят тротуарыы. Освещать улицу будут новые фонари со светодиодными светильниками. В завершении ремонта специалисты нанесут разметку термопластиком.