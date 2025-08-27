Старинную церковь XIX века реставрируют в Суземском районе

Храм XIX века реставрируют в селе Селечня Суземского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В селе Селечня Суземского района продолжается реставрация Церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Храм был построен ещё в XIX веке. В 1938 году его закрыли. Приход возобновлен 31 марта 2011 года.

К этому моменту церковь была серьёзно разрушена. Там отсутствовала крыша, кирпичная кладка в сводах, купол и колокольня, повреждены окна и стены.

С начала реставрации специалисты восстановили своды крыши, оконные проемы и залили стяжку пола. Внутри продолжаются отделочные работы. Уже готовы новые окна, купол и крест. В начале ноября их освятят.

«Этот старинный храм — объект историко-культурного наследия, и сейчас задача — возродить его былую славу», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.