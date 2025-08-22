Торжественные линейки в школах Брянска пройдут в помещениях

Торжественные линейки 1 сентября в школах Брянска пройдут в помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Заседание антитеррористической комиссии прошло в Брянской городской администрации. Речь шла о безопасности в первый день нового учебного года.
1 сентября в школы города пойдут 56 тысяч детей. Ещё 20 тысяч ребят отправятся в детские сады.
«Антитеррористическая защищенность сейчас для нас превыше всего. Мы дополнительно проводим разъяснительную работу с учителями и воспитателями, чтобы персонал знал, что делать в случае нештатной ситуации», — подчеркнул начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.
Для обеспечения безопасности детей торжественные линейки 1 сентября проведут в помещении школ. Накануне Дня знаний актовые и спортивные залы обследуют полиция и кинологи.
А 28 августа Брянск примет участие во всероссийских учениях по отработке возможного вооруженного нападения нарушителей и нейтрализации взрывного устройства. Учения пройдут в школе №49 в посёлке Большое Полпино.
20.08.2025 12:17
Там, где лён цветёт
Смоленск на протяжении многих лет называют столицей «северного шёлка» — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас региональные власти держат курс на возрождение и развитие отрасли. По словам губернатора Василия Анохина, в этом направлении у Смоленщины отличные перспективы. В этом глава региона убедился лично. На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие ООО «Товарищество Ильнец»,
20.08.2025 12:16
Центры притяжения инвестиций
Сегодня в Смоленской области взят курс на создание комфортных условий для привлечения инвестиций. Как неоднократно подчёркивал губернатор Василий Анохин, важно, «чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку Правительства региона на всех этапах реализации проектов». Эти вопросы стали основной темой обсуждения во время рабочей встречи, которую Василий Анохин провёл с директором Ассоциации кластеров, технопарков и
20.08.2025 12:15
Охраняется государством
Дать объектам культурного наследия вторую жизнь и сохранить их для будущих поколений – задача, которую в регионе решают с помощью федеральной поддержки. Смоленская область участвует в пилотном проекте по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. О реализации программы шла речь на состоявшемся на прошлой неделе совещании под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима
20.08.2025 12:14
До самых до окраин
Как в регионе благоустраивают небольшие населённые пункты. В городах и посёлках Смоленщины активно ведётся работа по обновлению общественных территорий и учреждений социальной сферы. «Каждый день ими пользуются жители, семьи с детьми, поэтому так важно создавать для них комфортные условия», – отметил губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе посмотрел результаты благоустройства и ремонта нескольких объектов