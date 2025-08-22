Торжественные линейки в школах Брянска пройдут в помещениях

Торжественные линейки 1 сентября в школах Брянска пройдут в помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Заседание антитеррористической комиссии прошло в Брянской городской администрации. Речь шла о безопасности в первый день нового учебного года.

1 сентября в школы города пойдут 56 тысяч детей. Ещё 20 тысяч ребят отправятся в детские сады.

«Антитеррористическая защищенность сейчас для нас превыше всего. Мы дополнительно проводим разъяснительную работу с учителями и воспитателями, чтобы персонал знал, что делать в случае нештатной ситуации», — подчеркнул начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.

Для обеспечения безопасности детей торжественные линейки 1 сентября проведут в помещении школ. Накануне Дня знаний актовые и спортивные залы обследуют полиция и кинологи.

А 28 августа Брянск примет участие во всероссийских учениях по отработке возможного вооруженного нападения нарушителей и нейтрализации взрывного устройства. Учения пройдут в школе №49 в посёлке Большое Полпино.