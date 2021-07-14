Город32

Эксперт ООН оценил перспективы транспортной реформы в Брянске

2021, 14 июля 16:15 Общество
Эксперт ООН оценил перспективы транспортной реформы в Брянске
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С 16 июля общественный транспорт в областном центре начнет работать по-новому.

16 июля в Брянске стартует так называемая транспортная реформа. Четыре коммерческих маршрута: № 10, № 28, № 38 и № 47 – прекратят свое существование. В мае перестали курсировать маршрутки № 88.

На смену им придут муниципальные автобусы № 5, № 37, № 11 и № 31. Чиновники пообещали скорректировать для них маршруты, сократить интервал движения, а время работы продлить до 0.30.

По задумке властей, постепенно «дикие» перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, исчезнут с городских улиц.

«Если маршруток не станет, наступит крах», – так кратко можно сформулировать реакцию жителей Брянска на нововведения. Однако чиновники уверены, что иного пути к выстраиванию цивилизованной системы общественного транспорта нет, и ссылаются на успешный опыт других регионов.

ИА «Город 32» попросило прокомментировать ситуацию доктора технических наук, действительного члена Российской академии транспорта, эксперта ООН Михаила Якимова.

«Пассажиру в городе все равно, кто владеет транспортом, кто произвел конкретный автобус, сколько ему лет и даже кто им управляет. Пассажиру важно, чтобы нужный автобус быстрее пришел к его остановке и как можно скорее доставил его до места назначения. С этой позиции все равно, как называть автобус: маршруткой или муниципальным автобусом, – считает эксперт. – Во многих городах термин «маршрутка» не прижился. Если вы спросите, например, пермяка, что такое маршрутка, он такого термина не знает – он знает термин «автобус», знает, что автобус бывает маленький или большой. К тому же не во всех городах существует муниципальный транспорт. Во многих городах пассажирскими перевозками занимаются только частные компании, за исключением разве что электрического транспорта. Термин «маршрутка» не встречается и в законодательстве. Услуги по перевозке городским пассажирским транспортом общего пользования состоят из двух частей. Первая – собственно услуга по перевозке пассажира в течение его поездки на маршруте. Вторая услуга заключается в предоставлении гарантий того, что первая услуга будет оказана».

Не дождавшись нужного автобуса на остановке, потенциальный пассажир справедливо возмутится и будет искать виноватого и спросит прежде всего с администрации города как с организатора перевозок, говорит Михаил Якимов. Поэтому организатор перевозок должен сделать так, чтобы собственники транспортных средств и перевозчики не только перевозили пассажиров, но и могли гарантировать им, что такая перевозка состоится. То есть не просто бы ждали, когда салон автобуса наполнится пассажирами, но и выполняли, строго соблюдали расписание движения, разработанное организатором перевозок.

«Во многих европейских городах, в Америке, Азии и Африке транспортным обслуживанием населения занимаются частные компании, которые работают по договору с организатором перевозок. Главное требование у ним – строгое соблюдение расписания, а также некоторые качественные показатели работы, такие как требования к подвижному составу, его возрасту, низкопольности, количеству мест, системе кондиционирования, количеству сидений и так далее. Люди могут вполне положительно относиться к работе маршруток, однако каждый пассажир маршрутного такси должен понимать, что ответственность за перевозку его как пассажира организатор перевозок нести не будет. Если пассажир придет на остановку и не увидит маршрутки, то в этом никто не виноват. Нередко владельцы маршруток не имеют договоров с организаторами перевозок, то есть с администрациями городов, либо их нарушают, – отметил Михаил Якимов. – Поэтому сейчас речь идет об изменении модели управления городскими перевозками, чтобы от дикой и неуправляемой системы, когда частные перевозчики работают в зависимости от пассажиропотока, перейти к системе городского пассажирского транспорта общего пользования, основанной на разработанных маршрутах и четком расписании, когда все перевозчики работают по договору с организатором перевозок».

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