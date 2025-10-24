Улицу Профсоюзов в Брянске отремонтировали за 27,4 млн рублей по нацпроекту. Об этом сообщили в городской администрации.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Володарском районе Брянска капитально отремонтировали улица Профсоюзов. Свыше 2,2 километра дороги привёл в порядок подрядчик «Брянскавтодор». На ремонт потратили 27,4 млн рублей.

Специалисты уложили 19,3 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, построили тротуары, установили 78 дорожных знаков. Около школы №46 рабочие сделали две искусственные неровности. Неподалеку от ДК Кравцова установили три новых светофора.

Качество ремонта оценили глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова, депутаты горсовета и представители управления ЖКХ. Подрядчику предстоит уменьшить съезды с тротуаров, а также ликвидировать лужи на проезжей части. В течение пяти лет компания будет устранять все недостатки за свой счёт.