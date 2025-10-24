В Брянске стартовало формирование нового молодёжного Совета при главе горадминистрации

В Брянске стартовало формирование нового состава молодёжного Совета при главе горадминистрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Заседание молодёжного Совета при главе Брянской городской администрации провёл заммэра Игорь Чубчиков. Там обсудили формирование нового состава Совета. Он переизбирается каждые два года. Уже два срока Совет возглавляет Анастасия Кормицкая. Она внесла на рассмотрение оргкомитета кандидатуры десяти потенциальных участников. Почти половина из них уже входит в Совет.

«Одно из требований, предъявляемых к номинантам, — написание эссе. В этом году предлагаю участникам обратиться к Указу Президента России Владимира Путина, в котором перечислены 17 традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Каждый выберет себе то, что ближе, и расскажет, как планирует это реализовать в молодёжной среде», — уточнил Игорь Чубчиков.

В конце ноября пройдёт заседание с участием всех кандидатов.