В Брянске у саблезубых оленей родился малыш

В зоопарке Брянска у саблезубых оленей родился малыш. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В зоопарке Брянска пополнение ещё в одном семействе. Родителями стали саблезубые олени мунтжаки Бемби и Брянка. Детёныш стал самым маленьким представителем оленевых в мире. Пол малыша специалисты пока не определили.

В зоопарке отметили, что брянские саблезубые олени уже не первый раз обзаводятся потомством.