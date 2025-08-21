В посёлке Локоть завершается строительство спорткомплекса

В посёлке Локоть завершается строительство нового спорткомплекса с бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса завершается в посёлке Локоть. В универсальном зале будут проходить тренировки по футболу, баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике, единоборствам, а также соревнования. Проводить занятия будут тренеры спортшколы «Олимп».

«Сейчас ведется подготовка бассейна — через неделю кафель должен быть уложен полностью, наносится разметка спортивных площадок в спортзале, благоустройство территории, закупается оборудование, тренажеры, спортинвентарь», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

На строительство комплекса выделили 276,8 млн рублей. СОК носит имя Героя Российской Федерации Эдуарда Лукошюса.