В Советском районе Брянска в пятницу ограничат движение машин

В Советском районе Брянска в пятницу ограничат движет машин на время мероприятия. Об этом сообщили в городской администрации.

В пятницу, 22 августа, в Советском районе Брянска ограничат движение и парковку автомобилей. Так, с 9 часов утра перекроют улицу Емлютина от проспекта Ленина до дома №1а по улице Грибоедова. С 17 часов запрещена парковка на стоянках около площади Воинской славы и Брянского клинико-диагностического центра.

Ограничения связаны с проведением мероприятий в честь Дня государственного флага Российской Федерации.