Военных журналистов вспоминали на мемориале под Брянском. Памятное мероприятие провело Белорусское землячество на Брянщине и редакция издания «Московский комсомолец в Брянске».

2 ноября отмечается Международный день военного журналиста. Памятную дату учредили по инициативе ООН в 2013 году. В Брянской области в честь праздника прошло мероприятие на Поляне военных журналистов. В мае этого года там установили памятник редакции фронтовой газеты «За Совецкую Беларусь», которую издавали в годы Великой Отечественной войны.

Представили Белорусского землячества на Брянщине и журналисты редакции издания «Московский комсомолец в Брянске» навели порядок на мемориале. Главный редактор «МК в Брянске» Григорий Кожурин рассказал о своих командировках в Херсонскую и Курскую области после начала СВО. В завершении участники мероприятия возложили цветы и почтили память военных журналистов.

Фото Белорусского землячества