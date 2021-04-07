Задержанные в Брянске патологоанатомы получали по 3-7 тысяч за выдачу тела

Преступной группой руководил заведующий патологоанатомическим отделением.

В УМВД России по Брянской области сообщили подробности крупной спецоперации по задержанию группы патологоанатомов и ритуальных агентов.

Напомним, 7 апреля силовики задержали в морге Брянской областной больницы № 1 18 участников организованной преступной группы, которую, по версии следствия, возглавлял заведующий патологоанатомическим отделением.

11 патологоанатомов и 7 ритуальных агентов вводили в заблуждение родственников умерших. Необходимость доплаты они объясняли изменением графика работы морга.

Размер вознаграждения патологоанатомы устанавливали при визуальном осмотре родственников усопших. Суммы варьировались от 3 тысяч до 7 тысяч рублей. Впоследствии деньги распределялись между участниками группы в зависимости от их вклада в каждом конкретном случае.

С декабря 2020 года по январь 2021 года 87 брянцев передали медикам и ритуальным агентам не менее 434 тысяч рублей.

Сотрудники СУ СК РФ по Брянской области, УФСБ России по Брянской области, городского и областного управлений МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии обыскали дома и рабочие места злоумышленников.

В кабинете заведующего патологоанатомическим отделением обнаружили муляж книги с надписью «Заначка», в которой хранились деньги, в шкафу медика находилась коллекция спиртного.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Каждому из задержанных грозит до 10 лет заключения.