26 наград завоевали брянские каратисты на всероссийских соревнованиях
26 наград завоевали брянские каратисты на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Нижнем Новгороде прошёл чемпионата и первенство России по косики каратэ. Брянскую область представляли 20 спортсменов и трое спортивных судей.
За два юные каратисты Брянщины завоевали 10 золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей. В общекомандном медальном зачёте спортсмены стали третьими.
На закрытии турнира Президент Всемирного Союза Косики каратэ Михаил Крысин вручил троим брянским каратистам сертификаты о присвоении мастерских квалификационных степеней.