Брянец выиграл чемпионат по спортингу в Африке

Брянец выиграл «золото» на чемпионате Африки по спортингу. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В ЮАР прошёл чемпионат Африки по спортингу и спортинг-компакту. В составе команды России выступал представитель Стрелкового клуба Брянска Александр Лубяный. В дисциплине «Спортинг» в категории «Сеньоры» брянец завоевал золотую награду чемпионата.

«Cпортинг» – это вид спортивно-охотничьей стрельбы по мишеням на ограниченных площадях.