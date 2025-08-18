Брянец завоевал «золото» на Кубке России по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В стрелково-спортивном комплексе «Лисья Нора» в Подмосковье прошёл Открытый Кубок России по пулевой стрельбе. Участие в соревнованиях приняли 36 спортсменов из 38 регионов России и Беларуси.

В дисциплине «стрельба из малокалиберного произвольного пистолета» на дистанции 50 метров в возрастной категории 45+ выступил представитель брянской спортшколы по пулевой стрельбе «Спартаковец» Сергей Пыжьянов. Он набрал 339 очков, на два балла опередив представителя Москвы. Брянец завоевал золотую медаль. Тройку лидеров замкнул Юрий Долгополов из Беларуси.