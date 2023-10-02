Брянская дзюдоистка стала третьей на Чемпионате России

В турнире участвовала дзюдоистка спортшколы олимпийского резерва «Сталь» Ксения Медведева. В весовой категории до 63 кг девушка поднялась на пьедестал почета. Она завоевала бронзовую награду Чемпионата.

В Кемерово завершился Чемпионат России по дзюдо. На соревнования собрались более 500 спортсменов. Они разыграли 14 комплектов наград.

Дзюдоистка из Брянска завоевала бронзовую награду на Чемпионате России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Вязьме установили памятник электровозу ВЛ-60 В преддверии 20-летия компании ОАО «РЖД» на территории эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная открыли памятник электровозу серии ВЛ-60. В торжественном мероприятии приняли участие глава Вяземского района Инна Демидова, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, а также работники и ветераны железнодорожной отрасли. — Этот труженик магистрали, который сегодня встал на вечную стоянку, – выражение нашей признательности,

На татами — юниоры В Смоленске прошли соревнования дзюдоистов, посвящённые памяти Михаила Егорова. Турнир по дзюдо состоялся в преддверии двух знаменательных дат – 1160-летия со дня основания Смоленска и 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Сила духа и тела В соревнованиях приняли участие 250 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из регионов ЦФО, Республики Беларусь, а также