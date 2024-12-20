Брянская команды выиграла всероссийский турнир по фитнес-аэробике
Брянская команды выиграла всероссийский турнир по фитнес-аэробике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Москве прошли всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Брянскую область представили сразу несколько команд.
Первое место заняли танцоры «АКО тим». Они выступали в дисциплине «хип-хоп» среди юношей и девушек 8-13 лет.
А брянская команда «Дэнс база крю» стала серебряным призёром соревнований. Они также выступали в дисциплине «хип-хоп», но среди мужчин и женщин 16+.