Брянские гимнасты завоевали четыре медали на Первенстве ЦФО

Брянские гимнасты завоевали золотую и три бронзовые медали на Первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Первенства Центрального федерального округа прошло в нескольких регионах России. Так, в Обнинске выступали девушки. Воспитанница спортшколы Брянска Диана Полякова завоевала золотую награду в опорном прыжке.

Её коллега по школе Арсений Боков отличился в многоборье, опорном прыжке и брусья. Во всех трёх дисциплинах юноша стал бронзовым призёром соревнований.