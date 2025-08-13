Брянские танцоры вошли в топ-15 лучших пар мира

Брянские танцоры выступили на Всемирных играх в Китае и вошли в топ-15 лучших пар мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В китайском городе Чэнду прошли Всемирные игры по неолимпийским видам спорта. Раз в четыре года их проводит Международный олимпийский комитет (МОК) и организация IWGA. В программе соревнований представлено 34 вида спорта и 60 дисциплин. Участие в играх приняли около 3500 спортсменов из более чем 100 стран мира.

На соревнованиях по бальным танцам Россию представляли брянская пара Элина Кокотова и Никита Аникеев. В условиях высокой конкуренции до места в полуфинале спортсменам не хватило трёх десятых балла. Брянцы вошли в число 15 лучших пар мира.