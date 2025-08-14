Брянский спортсмен завоевал две медали на соревновании по спортивному ориентированию. Об этом сообщили в аккаунте губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина в соцсетях.

В Калужской области прошли соревнования по спортивному ориентированию «Приз памяти К.Э. Циолковского». Регион успешно представил воспитанник объединения «Спортивное ориентирование» Губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина Егор Левин. Он выступил в группе «М18».

В дисциплине «кросс-спринт» брянец занял третье место. В «кросс-классике» по сумме двух дней спортсмен завоевал серебряную награду.