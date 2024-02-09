Спортивный праздник трудовых коллективов прошёл в Брянске

На спортивный праздник трудовых коллективов в Брянске собрались участники от 19 до 73-х лет. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Спортивный праздник «Навстречу ГТО» прошёл в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск». В нём участвовали трудовые коллективы спорткомплексов города в возрасте от 19 до 72 лет.

В программу фестиваля вошли подтягивания, отжимания, прыжки в длину, плавание и стрельбу из пневматической винтовки.