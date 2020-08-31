Брянские полицейские пресекли деятельность наркопритона

По информации УМВД России по Брянской области, 27-летний местный житель в течение нескольких месяцев предоставлял свою квартиру любителям наркотиков. Наркопритон располагался в многоквартирном доме на территории Советского района областного центра.

По словам владельца квартиры, он получил кулинарное образование, но с трудоустройством у него не заладилось. Перебиваясь случайными заработками, он стал все чаще попадать в поле зрения правоохранительных органов в связи со злоупотреблением алкоголем, а позже и наркотиками.

Регулярное появление шумных компаний надоело соседям, и после нескольких неудачных попыток договориться с собственником жилья по-хорошему они обратились с заявлением в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее в брянскую колонию под видом конфет пытались пронести наркотики.