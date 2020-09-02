В Брянском районе обнаружены опасные скотомогильники

В августе в Брянском районе обнаружили 5 бесхозные скотомогильников, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Управление ветеринарии Брянской области не предприняло меры, чтобы избавиться от бесхозных скотомогильников, не провело ветеринарно-санитарное освидетельствование, а также не включила эти ямы в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Все это привело к тому, что в районе эти скотомогильники нарушают необходимый уровень биологической безопасности.

Прокуратура Брянского района подала иски в суд и в настоящее время они находятся на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что на Брянщине ликвидируют скотомогильники.