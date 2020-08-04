В Дубровском районе суд признал чиновницу виновной в мошенничестве при получении выплат

Дубровский районный суд признал главу сельского поселения в районе виновной в мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения.

Суд установил, что обвиняемая, чтобы ее дочь могла получать социальную стипендию, изготовила справку с заниженными сведениями о своих доходах и передал ее в вуз, где обучается ее дочь. В результате девушка незаконно получила почти 40 тысяч рублей.

Суд наложил на обвиняемую 150 тысяч рублей в штрафа, а ее дочери придется вернуть в бюджет незаконно полученные деньги.