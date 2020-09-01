Жителя поселка Клетня обвиняют в поджоге дома

По информации прокуратуры Клетнянского района, 46-летнего местного жителя обвиняют в поджоге дома, повлекшее причинение значительного ущерба.

Вечером 2 мая 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов поселка Клетня находящегося в долевой собственности пяти лиц, из чувства мести к одному из жильцов, поджог дом. В результате пожара дом полностью был уничтожен огнем.

Причиненный ущерб составил 845000 рублей. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Ранее информация о поджоге храма евангелистов в Красной Горе не подтвердилась.