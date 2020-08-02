Коэффициент коронавируса на Брянщине снизился до 0,99
После того, как региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим за минувшие сутки, в регионе обновился кожффициент распространения коронавируса.
Новое значение прказателя составляет 0,99. Для сравнения: вчера он был равен 1,13, а позавчера — 1,19.
Для расчета значения коэффициента количество заболевших за последние четыре дня делится на аналогичные данные за предшествующие им четыре дня.
Ранее мы сообщили, что за минувшие сутки на Брянщине подтвердились 30 новых случаев щаражения коронавирусом и 47 выздоровлений.
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